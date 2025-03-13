Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, PSG, Bayern Münih, Inter'in ardından Borussia Dortmund, Arsenal, Aston Villa ve Real Madrid de çeyrek finale adlarını yazdırdı.

Çeyrek final eşleşmeleri ve karşılaşmaların tarihleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, PSG, Bayern Münih ve Inter'in ardından son maçlarda Borussia Dortmund, 1-1'in rövanşında deplasmanda Lille'i 2-1 yendi.

Aston Villla ise 3-1 kazandığı ilk maçın ardından 2. karşılaşmada Club Brugge'ü 3-0 mağlup etti.

ARSENAL - REAL MADRİD'LE OYNAYACAK

Arsenal ise 7-1 yendiği PSV ile rövanşta 2-2 berabere kalarak çeyrek final biletini aldı.

Real Madrid ise ilk maçta 2-1 yendiği Atletico Madrid'e 1-0 mağlup olunca maç uzatmaya gitti. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarıyla tur atlayan Real Madrid oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

16. turun tamamlanmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oldu:

Arsenal - Real Madrid

PSG - Aston Villa

Barcelona - Borussia Dortmund

Bayern Münih - Inter

Çeyrek final ilk maçları 8 Nisan'da, rövanş maçları ise 15 Nisan'da yapılacak.