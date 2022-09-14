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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu A, B, C ve D gruplarında 7 maç oynandı. Gecenin maçında Bayern Münih sahasında Barcelona'yı 2-0 yendi. Liverpool Ajax'ı 89. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 01:00
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ilk gün maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 7 maç oynandı.

Merakla beklenen C Grubu maçında, sezon öncesi Barcelona'ya transfer olan Polonyalı golcü Lewandowski, eski takımı Bayern Münih'in karşısına çıktı.

Ev sahibi Bayern Münih, Lucas Hernandez'in 50 ve Sane'nin 54. dakikada kaydettiği gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Grupta 2'de 2 yapan Bayern Münih liderlik koltuğuna oturdu. Barcelona ise 3 puanda kaldı.

Inter, Viktoria Plzen deplasmanından Dzeko'nun 20 ve Dumfries'in 70. dakikada attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Inter, C Grubu'ndaki puanını 3'e yükseltirken, Viktoria Plzen 2. maçından da puan çıkaramadı.

A Grubu'ndaki karşılaşmada Ajax, Salah'ın 17. dakikadaki golüyle öne geçen Liverpool'a, 27. dakikada Kudus ile yanıt verdi. Matip, 89. dakikada attığı golle ev sahibi Liverpool'un sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Geçen sezonun finalisti Liverpool puanını 3'e çıkarırken, Ajax 3 puanda kaldı.

D Grubu'ndaki mücadelede de Sporting Lizbon, ağırladığı Tottenham'ı Paulinho'nun 90 ve Arthur Gomes'in 90+3'üncü dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.

Puanını 6'ya çıkaran Sporting Lizbon liderliğini sürdürdü. Tottenham ise 3 puanda kaldı.

İkinci haftanın ilk gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu

Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 2-1

B Grubu

Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 0-4

Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0

C Grubu

Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya): 2-0

Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya): 0-2

D Grubu

Olimpik Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1

Sporting Lizbon (Portekiz) - Tottenham (İngiltere): 2-0

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