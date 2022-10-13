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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi gruplarında 4'üncü hafta heyecanı bu gece oynanan sekiz karşılaşma ile tamamlandı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 03:36
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
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Şampiyonlar Ligi gruplarında 4'üncü hafta maçları tamamlandı. Devler Ligi’nde geceye Club Brugge damga vurdu. Belçika ekibi, B Grubu maçında İspanya temsilcis Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 10 çıkartan Club Brugge, tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselirken Belçika'da sevinç gösterileri yaşandı.

A Grubu'nda Hollanda ekibi Ajax'ı 4-2 mağlup eden İtalyan ekibi Napoli, 12 puana yükseldi ve son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Liverpool ise geriye düştüğü maçta Rangers'ı 7-1 mağlup etmeyi başardı.

İŞTE SONUÇLAR:

A Grubu:

Napoli (İtalya)-Ajax (Hollanda): 4-2

Rangers (İskoçya)-Liverpool (İngiltere): 1-7

B Grubu:

Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika): 0-0

Bayern Leverkusen (Almanya)-Porto (Portekiz): 0-3

C Grubu:

Viktoria Plzen (Çekya)-Bayern Münih (Almanya): 2-4

Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya): 3-3

D Grubu:

Sporting (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2

Tottenham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2

DÜN GECENİN SONUÇLARI

E Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Salzburg (Avusturya): 1-1

Milan (İtalya)-Chelsea (İngiltere): 0-2

F Grubu:

Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya): 0-2

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Real Madrid (İspanya): 1-1

G Grubu:

Kopenhag (Danimarka)-Manchester City (İngiltere): 0-0

Borussia Dortmund (Almanya)-Sevilla (İspanya): 1-1

H Grubu:

Maccabi Haifa (İsrail)-Juventus (İtalya): 2-0

Paris Saint-Germain (Fransa)-Benfica (Portekiz): 1-1

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