﻿Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi gruplarında 4'üncü hafta maçları tamamlandı. Devler Ligi’nde geceye Club Brugge damga vurdu. Belçika ekibi, B Grubu maçında İspanya temsilcis Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 10 çıkartan Club Brugge, tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselirken Belçika'da sevinç gösterileri yaşandı.
A Grubu'nda Hollanda ekibi Ajax'ı 4-2 mağlup eden İtalyan ekibi Napoli, 12 puana yükseldi ve son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Liverpool ise geriye düştüğü maçta Rangers'ı 7-1 mağlup etmeyi başardı.
İŞTE SONUÇLAR:
A Grubu:
Napoli (İtalya)-Ajax (Hollanda): 4-2
Rangers (İskoçya)-Liverpool (İngiltere): 1-7
B Grubu:
Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika): 0-0
Bayern Leverkusen (Almanya)-Porto (Portekiz): 0-3
C Grubu:
Viktoria Plzen (Çekya)-Bayern Münih (Almanya): 2-4
Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya): 3-3
D Grubu:
Sporting (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2
Tottenham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2
DÜN GECENİN SONUÇLARI
E Grubu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Salzburg (Avusturya): 1-1
Milan (İtalya)-Chelsea (İngiltere): 0-2
F Grubu:
Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya): 0-2
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Real Madrid (İspanya): 1-1
G Grubu:
Kopenhag (Danimarka)-Manchester City (İngiltere): 0-0
Borussia Dortmund (Almanya)-Sevilla (İspanya): 1-1
H Grubu:
Maccabi Haifa (İsrail)-Juventus (İtalya): 2-0
Paris Saint-Germain (Fransa)-Benfica (Portekiz): 1-1
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