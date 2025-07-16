Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa kupalarının en prestijli turnuvası kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak 2 müsabaka ile sona erecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
FC Milsami Orhei (Moldova): 0 - Kuopio (Finlandiya): 0
KF Shkendija (Kuzey Makedonya): 2 - The New Saints FC (Galler): 1
Malmö (İsveç): 3 - Iberia 1999 (Gürcistan): 1
RFS (Letonya): 1 - Levadia (Estonya): 0
Differdange 03 (Lüksemburg): 2 - Drita (Kosova): 3
Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 1 - Vikingur (Faroe Adaları): 0
Breidablik (İzlanda): 5 - KF Egnatia (Arnavutluk): 0
Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek): 2 - Virtus AC 1964 (San Marino): 1
Kairat Almaty (Kazakistan): 2 - NK Olimpija (Slovenya): 0