UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftası bu gece oynanan 9 karşılaşma ile başladı.

Son şampiyon Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen'i 7-2'lik skorla geçti. İki takımda ilk yarıda gördüğü kırmızı kartlarla maçı 10 kişi tamamladı.

Arsenal ise sahasında Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde ispatlandı... Hem gol hem penaltı olmuyormuş!Şampiyonlar Ligi'nde ispatlandı... Hem gol hem penaltı olmuyormuş!Spor

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter, Union Saint-Gilloise'i deplasmanda 4-0 yendi. Çalhanoğlu, 53. dakikada penaltı vuruşundan ağları havalandırarak takımını 3-0 öne geçiren gole imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

  • Barcelona - Olympiakos: 6-1
  • Kairat - Pafos: 0-0
  • Arsenal - Atletico Madrid: 4-0
  • Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain: 2-7
  • PSV - Napoli: 6-2
  • Villarreal - Manchester City: 0-2
  • Newcastle United - Benfica: 3-0
  • Kopenhag - Borussia Dortmund: 2-4
  • Union Saint-Gilloise - Inter: 0-4
Mourinho kendi seviyesinde perişan!Mourinho kendi seviyesinde perişan!Spor

Galatasaray'ın da sahaya çıkacağı 22 Ekim gününün programı ise şu şekilde:

  • Galatasaray - Bodo/Glimt (Saat 19.45)
  • Athletic Bilbao - Karabağ (Saat 19.45)
  • Real Madrid - Juventus (Saat 22.00)
  • Bayern Münih - Club Brugge (Saat 22.00)
  • Chelsea - Ajax (Saat 22.00)
  • Atalanta - Slavia Prag (Saat 22.00)
  • Eintracht Frankfurt - Liverpool (Saat 22.00)
  • Sporting - Olimpik Marsilya (Saat 22.00)
  • Monaco - Tottenham (Saat 22.00)
Devler Ligi'nde nefes kesen maç: 10 kişiyle 7 dakikada 3 golDevler Ligi'nde nefes kesen maç: 10 kişiyle 7 dakikada 3 golSpor