UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftası bu gece oynanan 9 karşılaşma ile başladı.
Son şampiyon Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen'i 7-2'lik skorla geçti. İki takımda ilk yarıda gördüğü kırmızı kartlarla maçı 10 kişi tamamladı.
Arsenal ise sahasında Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter, Union Saint-Gilloise'i deplasmanda 4-0 yendi. Çalhanoğlu, 53. dakikada penaltı vuruşundan ağları havalandırarak takımını 3-0 öne geçiren gole imza attı.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:
- Barcelona - Olympiakos: 6-1
- Kairat - Pafos: 0-0
- Arsenal - Atletico Madrid: 4-0
- Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain: 2-7
- PSV - Napoli: 6-2
- Villarreal - Manchester City: 0-2
- Newcastle United - Benfica: 3-0
- Kopenhag - Borussia Dortmund: 2-4
- Union Saint-Gilloise - Inter: 0-4
Galatasaray'ın da sahaya çıkacağı 22 Ekim gününün programı ise şu şekilde:
- Galatasaray - Bodo/Glimt (Saat 19.45)
- Athletic Bilbao - Karabağ (Saat 19.45)
- Real Madrid - Juventus (Saat 22.00)
- Bayern Münih - Club Brugge (Saat 22.00)
- Chelsea - Ajax (Saat 22.00)
- Atalanta - Slavia Prag (Saat 22.00)
- Eintracht Frankfurt - Liverpool (Saat 22.00)
- Sporting - Olimpik Marsilya (Saat 22.00)
- Monaco - Tottenham (Saat 22.00)