UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftası bu gece oynanan 9 karşılaşma ile başladı.

Son şampiyon Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen'i 7-2'lik skorla geçti. İki takımda ilk yarıda gördüğü kırmızı kartlarla maçı 10 kişi tamamladı.

Arsenal ise sahasında Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter, Union Saint-Gilloise'i deplasmanda 4-0 yendi. Çalhanoğlu, 53. dakikada penaltı vuruşundan ağları havalandırarak takımını 3-0 öne geçiren gole imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

Barcelona - Olympiakos: 6-1

Kairat - Pafos: 0-0

Arsenal - Atletico Madrid: 4-0

Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain: 2-7

PSV - Napoli: 6-2

Villarreal - Manchester City: 0-2

Newcastle United - Benfica: 3-0

Kopenhag - Borussia Dortmund: 2-4

Union Saint-Gilloise - Inter: 0-4

Galatasaray'ın da sahaya çıkacağı 22 Ekim gününün programı ise şu şekilde: