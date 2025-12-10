Şampiyonlar Ligi'nda 6.hafta heyecanı bugün oynanan 9 maçla başladı.

9 MAÇIN 5'İNDE GERİ DÖNÜŞ YAŞANDI

Temsilcimiz Galatasaray'ın Monaco'ya deplasmanda 1-0 yenildiği gecede; 9 maçın 5'i geri dönüşlere sahne oldu.

Bayern Münih, Marsilya, Barcelona, Atalanta ve Atletico Madrid geri düştükleri maçları kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde kritik galibiyetlere imza attılar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında gecenin sonuçları şöyle:

Kairat 0-1 Olympiakos

Bayern Münih 3-1 Sporting CP

Inter 0-1 Liverpool

Monaco 1-0 Galatasaray

Tottenham 3-0 Slavia Prag

Union Saint-Gilloise 2-3 Marsilya

Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt

Atalanta 2-1 Chelsea

PSV Eindhoven 2-3 Atletico Madrid