Şampiyonlar Ligi'nda 6.hafta heyecanı bugün oynanan 9 maçla başladı.
9 MAÇIN 5'İNDE GERİ DÖNÜŞ YAŞANDI
Temsilcimiz Galatasaray'ın Monaco'ya deplasmanda 1-0 yenildiği gecede; 9 maçın 5'i geri dönüşlere sahne oldu.
Bayern Münih, Marsilya, Barcelona, Atalanta ve Atletico Madrid geri düştükleri maçları kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde kritik galibiyetlere imza attılar.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında gecenin sonuçları şöyle:
Kairat 0-1 Olympiakos
Bayern Münih 3-1 Sporting CP
Inter 0-1 Liverpool
Monaco 1-0 Galatasaray
Tottenham 3-0 Slavia Prag
Union Saint-Gilloise 2-3 Marsilya
Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt
Atalanta 2-1 Chelsea
PSV Eindhoven 2-3 Atletico Madrid