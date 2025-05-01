Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru

Kaynak: İHA
Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında karşılaştığı Inter'ı 3-3 berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk karşılaşmalarında heyecan devam ediyor.

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Barcelona, İtalyan ekibi Inter'i Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda ağırladı. Mücadele çok hızlı başlayan Inter, 1. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle 1-0 öne geçti.

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İtalyan ekibi 21. dakikada Denzel Dumfries'in ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a getirdi. Bu golün ardından Barcelona baskısını artırarak, 24. dakikada Lamine Yamal ve 38. dakikada Ferran Torres'in golleriyle soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle girdi. İkinci yarıda da tempo yüksekti.

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63. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde gecenin yıldız isimlerinden Denzel Dumfries Inter'i yeniden öne geçirdi. Bu golün iki dakika sonrası Barcelona Yann Sommer'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-3'e getirdi. İlerleyen dakikalarda gelişen ataklardan sonuç çıkmayınca mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

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Öte yandan Inter'de mücadeleye 11'de başlayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 71. dakikada yerini Davide Frattesi'ye bıraktı. Eşleşmenin rövanş maçı 6 Mayıs Salı günü İtalya'da oynanacak.

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