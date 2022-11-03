﻿Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlandı: İşte tur atlayanlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 6. ve son haftası E, F, G, H gruplarında oynanan maçlarla tamamlandı.

E, F, G, H gruplarında oynanan karşılaşmaların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere) ve Benfica (Portekiz) grup lideri olarak, Milan (İtalya), Leipzig (Almanya), Borussia Dortmund (Almanya) ve Paris Saint-Germain (Fransa) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Haftanın ilk gününde ise A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.

Gruplarını 3. sırada tamamlayan Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen (Almanya), Barcelona (İspanya), Sporting Lizbon (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya) ve Juventus (İtalya) yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak Devler Ligi son 16 turunun ilk maçları ise 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

6. ve son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

1 Kasım Salı:

Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya): 2-1

Bayer Leverkusen (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0

Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-0

Rangers (İskoçya) - Ajax (Hollanda): 1-3

Bayern Münih (Almanya) - Inter (İtalya): 2-0

Viktoria Plzen (Çekya) - Barcelona (İspanya): 2-4

Sporting Lizbon (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

Olimpik Marsilya (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 1-2

2 Kasım Çarşamba:

Real Madrid (İspanya) - Celtic (İskoçya): 5-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Leipzig (Almanya): 0-4

Chelsea (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1

Milan (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-0

Manchester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 3-1

Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-1

Juventus (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-2

Maccabi Haifa (İsrail) - Benfica (Portekiz): 1-6