Şampiyonlar Ligi’nde günün programı. Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu sahaya çıkacak

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Şampiyonlar Ligi’nde günün programı. Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu sahaya çıkacak

Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Milli oyuncular Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in bugün sahada olması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında perde bugün oynanacak 9 maçla açılıyor. Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter deplasmanda Bayer Leverkusen’i ağırlayacak. Karşılaşma saat 23.00’da başlayacak. Öte yandan Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid ise deplasmanda Atalanta’ya karşı galibiyet için sahada olacak. Kritik maç saat 23.00’da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları şöyle:

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya)
20.45 Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere)
23.00 Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya)
23.00 Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya)
23.00 Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz)
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya)
23.00 Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa)
23.00 Brest (Fransa)-PSV (Hollanda)

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