Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı. 19 Eylül Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

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Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı. 19 Eylül Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 19 Eylül gecesi maç sonuçları belli oldu. Böylece Devler Ligi'nde ilk hafta skorları tamamlanmış oldu. İşte Şampiyonlar Ligi tüm maç sonuçları...

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Avrupa'nın en seçkin kulüplerinin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın ilk haftası tamamlanmış oldu.

Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Bercelona'nın deplasmanda Monaco'ya 2-1 yenilmesi sürpriz olarak karşılandı. Arsenal ise depleasmanda Atlanta ile 0-0 berabere kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 19 EYLÜL MAÇ SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maç sonuçları belli oldu.

Feyenoord 0- Bayer Leverkusen 4

Kızılyıldız 1- Benfica 2

Atalanta 0 Arsenal 0

Monaco 2 Barcelona 1

Atletico Madrid 2 Leipzig 1

Brest 2 Sturm Graz 1

HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI

Juventus 3 PSV 1

Young Boys 0 Aston Villa 3

Real Madrid 3 Stuttgart 1

Bayern Münih 9 Dinamo Zagreb 2

Sporting Lizbon 2 Lille 0

Milan1 Liverpool 3

Bologna 0 Şahtar Donetsk 0

Sparta Prag 3 RB Salzburg 0

PSG 1 Girona 0

Club Brugge 0 Borussia Dortmund 3

Celtic 5 Slovan Bratislava 1

Manchester City 0 İnter 0

Kızılyıldız 1 Benfica 2

Feyenoord 0 Leverkusen 4

Brest 2 Sturm Graz 1

Atletico Madrid 2 RB Leipzig 1

Monaco 2 Barcelona 1

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