Düzenleme: Kaynak: İHA
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı: İşte sonuçlar!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası bu akşam oynanan 6 maçın ardından tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftası tamamlanırken turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray, Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi ilk hafta sonuçları şöyle:

Juventus: 4 - Borussia Dortmund: 4

Athletic Bilbao: 0 - Arsenal: 2

PSV Eindhoven 1 - Union Saint-Gilloise: 3

Real Madrid: 2 - Olimpik Marsilya: 1

Benfica: 2 - Karabağ: 3

Tottenham: 1- Villarreal: 0

Olympiakos: 0 - Pafos: 0

Slavia Prag: 2 - Bodo/Glimt:2

Ajax: 0 - Inter: 2

Bayern Münih: 3 - Chelsea: 1

Liverpool: 3 - Atletico Madrid: 2

Paris Saint-Germain: 4 - Atalanta: 0

Club Brugge: 4 - Monaco: 1

Kopenhag: 2 - Bayer Leverkusen: 2

Eintracht Frankfurt: 5 - Galatasaray: 1

Manchester City: 2 - Napoli: 0

Sporting: 4 - Kairat: 1

Newcastle United: 1 - Barcelona: 2

