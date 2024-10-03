Şampiyonlar Ligi’nde İspanyolların kara gecesi

Şampiyonlar Ligi’nde ikinci maçlar dün akşam sona erdi. Gecenin en dikkat çeken tarafı İspanyol takımlarının tamamının mağlup olmasıydı.

Geçen sezon oynadığı futbolla büyük sürprize imza atan Girona’nın Şampiyonlar Ligi macerası hüsranla devam ediyor. Sahasında Fenenoord’a son dakikalarda kendi kalesine attığı golle 3-2 mağlup olan Girona, devler arenasında henüz puanla tanışamadı.

Gecenin bir diğer maçında ise Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yıldızlaşırken Atletico Madrid büyük hüsran yaşadı. Deplasmanda Benfica’ya karşı 4-0 mağlup olan Simeone’nin öğrencileri, kimsenin beklemediği mağlubiyet yaşadı.

Ancak dün akşamın en sürpriz sonucuna Real Madrid imza attı. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Fransız ekibi Lille’e 1-0 mağlup oldu ve 14 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Real Madrid’de oyuna sonradan giren Arda Güler net pozisyonlara girse de topu ağlarla buluşturamadı.

Öte yandan İspanyol Marca gecesi, dün akşam yaşanan mağlubiyetleri manşetine “Kara gece” olarak taşıdı.