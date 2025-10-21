UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında İspanya temsilcisi FC Barcelona, sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u 6-1 mağlup etti.

Olympiakos'un attığı gol öncesinde ilginç anlar yaşandı.

50. dakikada Sağ taraftan Daniel Podence'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Ayoub El Kaabi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hakem Urs Schnyder golü geçerli saydı ve orta noktayı işaret etti.

Video yardımcı hakemden (VAR) yapılan uyarı üzerine Urs Schnyder, kenara gelerek pozisyonu izledi.

Golün asistini yapan Podence ofsaytta olduğu için gol iptal edildi. Fakat top Podence'a gelmeden önce, Barcelona savunmasında Eric Garcia'nın eline çarptığı için penaltı kararı verildi.

53. dakikada penaltıyı kullanan El Kaabi'nin yerden vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti.

Yaşanan pozisyon spiker İlker Yasin'in sözünü akıllara getirdi. 2006 yılında oynanan Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçını anlatan Yasin, Semih Şentürk'ün şutunda rakibin eline de çarpıp ağlara giden top için "Hem gol hem penaltı" demişti.