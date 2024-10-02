Şampiyonlar Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu resitali. Milli yıldız gollerine devam ediyor

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçında Benfica ile Atletico Madrid karşılaşıyor.
Benfica'da milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında 2. golünü attı.
Kerem Potter sahnede ???? ????— TRT Spor (@trtspor) October 2, 2024
Benfica Kerem Aktürkoğlu ile öne geçiyor! pic.twitter.com/uRKtOZk0Fd
13' Savunma arasına iyi sarkan Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya pozisyonda kalecinin altından topu göndererek golünü kaydetti.