Şampiyonlar Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu resitali. Milli yıldız gollerine devam ediyor

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Şampiyonlar Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu resitali. Milli yıldız gollerine devam ediyor

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, Benfica'yla çıktığı 2. Şampiyonlar Ligi maçında da ağları sarstı.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçında Benfica ile Atletico Madrid karşılaşıyor.

Benfica'da milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında 2. golünü attı.

13' Savunma arasına iyi sarkan Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya pozisyonda kalecinin altından topu göndererek golünü kaydetti.

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