Şampiyonlar Lig’inde kritik maçlar yarın başlıyor

Kaynak: İHA
Şampiyonlar Lig’inde kritik maçlar yarın başlıyor

Şampiyonlar Ligi’nde play off rövanş maçları yarın başlıyor. Milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yarın Monaco’ya karşı mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu, yarın ve 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off aşaması rövanş maçları, yarın ve 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Yarın
20.45 Milan - Feyenoord: 0-1
23.00 Atalanta - Club Brugge: 1-2
23.00 Bayern Münih - Celtic: 2-1
23.00 Benfica - Monaco: 1-0

19 Şubat Çarşamba

20.45 Borussia Dortmund - Sporting CP: 3-0
23.00 Paris Saint-Germain - Brest: 3-0
23.00 PSV Eindhoven - Juventus: 1-2
23.00 Real Madrid - Manchester City: 3-2

Son Haberler
Çiğ köfte tüketirken bunlara dikkat! Etli mi, Etsiz mi daha sağlıklı?
Çiğ köfte tüketirken bunlara dikkat! Etli mi, Etsiz mi daha sağlıklı?
Osmanlı Devleti’ni kuranlar gibi Türk Safevi Devleti’i kuranlar da Türkmenlerdir
Osmanlı Devleti’ni kuranlar gibi Türk Safevi Devleti’i kuranlar da Türkmenlerdir
Sondakika!.. Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a şok cevap!
Sondakika!.. Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a şok cevap!
AKP’de yeni anayasa ve zihniyet çatışması
AKP’de yeni anayasa ve zihniyet çatışması
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı