Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekildi: 2 dev takımdan biri erken veda edecek

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Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekildi: 2 dev takımdan biri erken veda edecek

Şampiyonlar Ligi’nde play off kuraları çekildi. Ortaya çıkan eşleşmeler sonucunda 2 dev takımdan birinin erken veda edeceği kesinleşti.

Şampiyonlar Ligi’nde play off eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi sonrası otaya çıkan en dikkat çeken eşleşme Manchester City-Real Madrid oldu. son dönemde düşüş yaşayan 2 dev takımdan birinin Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yer alamayacağı kesinleşti.

Play off mücadelesinde ilk maçlar 11-12 Şubat, rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

İşte Şampiyonlar Ligi’ndeki play off eşleşmeleri:

Brest - PSG
Monaco - Benfica
Club Brugge - Atalanta
Manchester City - Real Madrid
Celtic - Bayern Münih
Juventus - PSV
Feyenoord - Milan
Brugge - Atalanta

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