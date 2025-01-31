Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekildi: 2 dev takımdan biri erken veda edecek

Şampiyonlar Ligi’nde play off eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi sonrası otaya çıkan en dikkat çeken eşleşme Manchester City-Real Madrid oldu. son dönemde düşüş yaşayan 2 dev takımdan birinin Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yer alamayacağı kesinleşti.
Play off mücadelesinde ilk maçlar 11-12 Şubat, rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihleri arasında oynanacak.
İşte Şampiyonlar Ligi’ndeki play off eşleşmeleri:
Brest - PSG
Monaco - Benfica
Club Brugge - Atalanta
Manchester City - Real Madrid
Celtic - Bayern Münih
Juventus - PSV
Feyenoord - Milan
Brugge - Atalanta