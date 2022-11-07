Devler Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının sona ermesinin ardından son 16 turu kuraları çekildi.

Bu turda bilindiği gibi aynı gruplarda olan takımlar ile aynı ülkelerin takımları eşleşemeyecek. Grubunu lider bitiren ekiplerle ikinci olan takımlar, aralarında eşleşerek çeyrek final vizesi almaya çalışacak.

İşte eşleşmeler;

Leipzig-Manchester City

Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Frankfurt-Napoli

Dortmund-Chelsea

Inter-Porto

Paris-Bayern Münih