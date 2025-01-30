Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması tamamlandı İşte tur atlayan ve elenen takımlar

Bu sezon ilk kez uygulanan 36 takımlı lig aşamasının ardından, en yüksek puanları toplayan 8 takım doğrudan son 16 turuna yükseldi. 9. ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise play-off maçlarının ardından bir üst tura çıkacak.

DOĞRUDAN SON 16'YA YÜKSELEN TAKIMLAR

Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu takımlar sırasıyla; Liverpool birinci, Barcelona ikinci, Arsenal üçüncü, Inter dördüncü, Atletico Madrid beşinci, Bayer Leverkusen altıncı, Lille yedinci ve Aston Villa sekizinci oldu.

PLAY-OFF TURUNDA YER ALACAK TAKIMLAR

ile 25. sıralarda yer alan takımlar ise play-off turu oynayacak. Bu takımlar şunlar: Atalanta, Dortmund, Bayern Münih, Real Madrid, Milan, PSV, PSG, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting ve Club Brugge.

ELENEN TAKIMLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden takımlar ise Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Kızılyıldız, Sturm Graz, Sparta Prag, Leipzig, Girona, Salzburg, Slovan Bratislava ve Young Boys oldu.

8. HAFTA SONUÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde: