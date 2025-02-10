Şampiyonlar Ligi’nde play off heyecanı başlıyor

Kaynak: İHA
Şampiyonlar Ligi’nde play off heyecanı başlıyor

Şampiyonlar Ligi’nde play off heyecanı yarın başlıyor. Play off etabının en çok beklenen maçında Real Madrid ile Manchester City karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu, yarın ve 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ilk maçları, yarın ve 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın
20.45 Brest - Paris Saint-Germain
23.00 Juventus - PSV Eindhoven
23.00 Manchester City - Real Madrid
23.00 Sporting CP - Borussia Dortmund

12 Şubat Çarşamba
20.45 Club Brugge - Atalanta
23.00 Celtic - Bayern Münih
23.00 Feyenoord - Milan
23.00 Monaco - Benfica

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