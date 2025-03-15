Şampiyonlar Ligi’nde rekor gelir! Çeyrek finale çıkanlar kasasını doldurdu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun tamamlanmasıyla kulüplerin organizasyondan elde ettiği gelirler güncellendi. Football Meets Data'nın hazırladığı rapora göre 7 kulüp bu sezon 100 milyon euro barajını geçti.

Değişen formatıyla ilk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını lider tamamlayan ancak son 16'da PSG'ye elenen Liverpool 100 milyon euronun altında kaldı ve kasasına bu sezon 98 milyon 135 bin euro koydu.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları öncesi en fazla gelir elde eden kulüpler:

10. Atletico Madrid: 84 milyon 919 bin euro

9. Bayer Leverkusen: 87 milyon 106 bin euro

8. Liverpool: 98 milyon 135 bin euro

7. Barcelona: 101 milyon 563 bin euro

6. Real Madrid: 101 milyon 830 bin euro

5. Arsenal: 101 milyon 999 bin euro

4. Borussia Dortmund: 102 milyon 163 bin euro

3. Inter: 103 milyon 127 bin euro

2. PSG: 104 milyon 417 bin euro

1. Bayern Münih: 105 milyon 866 bin euro