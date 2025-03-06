Şampiyonlar Ligi’nde rekorları altüst eden maç: Sonuca kimse inanamadı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı. Premier Lig'de liderliğini sürdüren Liverpool, konuk olduğu PSG'yi Harvey Elliott'un 87'deki golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı yakaladı.

PSG, maçı 27 şutla tamamlarken bunlardan gol bulamadı. Ligue 1 ekibi 27 şutun 10'unda isabet sağlarken Liverpool'un 2 şutundan biri kaleyi buldu ve bu şut galibiyeti getirdi.

Ek olarak PSG'nin 27 şutu, Şampiyonlar Ligi'nin eleme turunda gol atamayan ve kazanamayan bir takım tarafından bir maçta çekilen en fazla şut sayısı olarak kayıtlara geçti. Rekor 30 şutla yine PSG'ye ait. PSG, geçen yıl Borussia Dortmun'a elendiği rövanş maçında 30 şut çekmişti.

ALİSSON REKOR KIRDI

Topa sahip olmada maçı yüzde 70'le tamamlayan PSG, 630 başarılı pas yaparken Liverpool 220'de kaldı. Liverpool'un bu galibiyeti aynı zamande PSG'nin 22 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

Maçın ardından Alisson'dan övgüyle bahseden Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, "Daha önce bu seviyede bir kaleciyle çalıştığımı hatırlamıyorum. Bu normal çünkü dünyanın en iyisi. Teknik direktör olarak çok iyi oyuncularım oldu ama şimdiye kadar hiçbiri dünyanın en iyi kalecisi olmadı." dedi.

Alisson, bu maçtaki kurtarışlarıyla yeni bir rekora imza attı. Brezilyalı kaleci 2003-04 sezonundan sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında en fazla kurtarışa imza atan isim oldu. Alisson rekoru Simon Mignolet ve Pepe Reina ile paylaşıyordu. Deneyimli kaleci PSG maçını 9 kurtarışla tamamladı.