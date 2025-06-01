Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 11'i belli oldu: PSG damgası

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Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 11'i belli oldu: PSG damgası

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i açıklandı. Şampiyon Paris Saint Germain'den 7 futbolcu ilk 11'de yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Inter’i 5-0 mağlup eden PSG, kupayı ilk kez müzesine götürdü. Fransız devi finalde Inter'i Hakimi, Doue (2), Kvaratshkhelia ve Mayulu'nun golleriyle devirerek finallerdeki en farklı galibiyeti elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabından yapılan açıklama Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 11'i açıklandı. 11'de 7 PSG futbolcusu yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'inde PSG'den Donnarumma, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Dembele, Doue, Hakimi yer aldı. Barcelona'dan Raphinha ve Yamal, Inter'den Bastoni ve Arsenal'dan Declan Rice kendine yer buldu.

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