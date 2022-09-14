14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Polonya'daki Shakhtar - Celtic maçında kazanan çıkmadı

Polonya'daki Shakhtar - Celtic maçında kazanan çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ve Celtic karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 22:21
Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar - Celtic maçında puanlar paylaşıldı

Polonya'daki Shakhtar - Celtic maçında kazanan çıkmadı
+
Aa
-

F Grubu'nun ikinci haftasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Celtic, Artem Bondarenko'nun 10. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, Shakhtar Donetsk bu gole 29. dakikada Mykhailo Mudryk ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk 4, Celtic 1 puana yükseldi.

Grubun 3. haftasında Shakhtar Donetsk, Real Madrid deplasmanına konuk olacak. Celtic, Leipzig ile Almanya'da karşılaşacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
1
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
2
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
3
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
4
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
5
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿İngiltere Kralı 3. Charles ikinci imzasında da sinir krizi geçirdi. Etrafındakilerin eli ayağına dolaştı
6
﻿İngiltere Kralı 3. Charles ikinci imzasında da sinir krizi geçirdi. Etrafındakilerin eli ayağına dolaştı
﻿AKP'li Hüseyin Çelik açıkladı: Vahdettin'den önce İngilizlere ilk Abdülhamit sığınmış
7
﻿AKP'li Hüseyin Çelik açıkladı: Vahdettin'den önce İngilizlere ilk Abdülhamit sığınmış
﻿Fransa yine uzattı yine kazandı
﻿Fransa yine uzattı yine kazandı
﻿Fransa yine uzattı yine kazandı
﻿Esenyurt’ta hastanede kalbinden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti  
﻿Esenyurt’ta hastanede kalbinden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti  
﻿Esenyurt’ta hastanede kalbinden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti  
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 maç oynandı: İşte sonuçlar
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 maç oynandı: İşte sonuçlar
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 maç oynandı: İşte sonuçlar
﻿ABD'de dün yapılan ön seçimleri Trump yanlısı adaylar kazandı
﻿ABD'de dün yapılan ön seçimleri Trump yanlısı adaylar kazandı
﻿ABD'de dün yapılan ön seçimleri Trump yanlısı adaylar kazandı
﻿Uzmanı açıkladı: Çocuklardaki depresyonda ‘mükemmelliyetçilik’ detayı
﻿Uzmanı açıkladı: Çocuklardaki depresyonda ‘mükemmelliyetçilik’ detayı
﻿Uzmanı açıkladı: Çocuklardaki depresyonda ‘mükemmelliyetçilik’ detayı
﻿Başyayla SYDV işçi alacak
﻿Başyayla SYDV işçi alacak
﻿Başyayla SYDV işçi alacak
﻿Moto kurye yerde sürüklendi
﻿Moto kurye yerde sürüklendi
﻿Moto kurye yerde sürüklendi
﻿400 yıllık ağaçların verdiği ürün altınla yarışıyor
﻿400 yıllık ağaçların verdiği ürün altınla yarışıyor
﻿400 yıllık ağaçların verdiği ürün altınla yarışıyor
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yağmuru: 11 gollü maç
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yağmuru: 11 gollü maç
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yağmuru: 11 gollü maç
﻿AİHM, Fransa'yı mahkum etti
﻿AİHM, Fransa'yı mahkum etti
﻿AİHM, Fransa'yı mahkum etti
﻿Kuşa kalp masajı 
﻿Kuşa kalp masajı 
﻿Kuşa kalp masajı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.