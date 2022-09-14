Polonya'daki Shakhtar - Celtic maçında kazanan çıkmadı

F Grubu'nun ikinci haftasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.
Celtic, Artem Bondarenko'nun 10. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, Shakhtar Donetsk bu gole 29. dakikada Mykhailo Mudryk ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk 4, Celtic 1 puana yükseldi.
Grubun 3. haftasında Shakhtar Donetsk, Real Madrid deplasmanına konuk olacak. Celtic, Leipzig ile Almanya'da karşılaşacak.
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