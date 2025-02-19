Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan 4 takım belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda play-off turunun ikinci ayak maçları bugün başladı.

MİLAN, FİYENOORD'A ELENDİ

Günün 20.45 seansında Milan, ilk maçı 1-0 kaybettiği Feyenoord ile San Siro'da karşı karşıya geldi. Milan, mücadelenin 37. saniyesinde Santiago Gimenez'in golüyle öne geçti. İlk yarısı 1-0'lık skorla geçilen karşılaşmanın 51. dakikasında Milan'dan Theo Hernandez, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Feyenoord ise 73. dakikada oyuna sonradan giren Julian Carranza'nın golüyle eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, Feyenoord tur atlayan taraf oldu.

BENFİCA, KEREM VE ORKUN'LA SON 16'YA YÜKSELDİ

Fransız ekibi Monaco'ya karşı 1-0'lık avantajla çıkan Benfica, milli futbolcu Kerem Aktüroğlu'nun 22. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Monaco, 32. dakikada Minamino'nun golüyle karşılık verdi. 51. dakikada Ben Seghir'in golüyle Monaco öne geçti. Ancak Benfica, Pavlidis’in golüyle umutlandı. 81. dakikada Monaco’dan George Ilenikhena'nın golüyle eşitlik sağlandı. Bu sırada milli futbolcu Orkun Kökçü, Fernandez'in ortasını takip ederek topu ağlara gönderdi ve skoru 3-3'e getirdi. Glenn Nyberg’in son düdüğüyle Benfica, adını son 16 turuna yazdırdı.

ATALANTA, CLUB BRUGGE'E ERKEN VEDA ETTİ

Avrupa Ligi’nin son şampiyonu Atalanta, bu sezon lig aşamasını 9. sırada bitirerek turnuvaya veda etti. Atalanta, Belçika ekibi Club Brugge'ü ağırladı. İlk yarıda kalesinde 3 gol gören Atalanta, ikinci yarıya Ademola Lookman'ın golüyle başladı ve üstün oyun sergileyerek birçok net pozisyondan yararlanamadı. 61. dakikada Lookman, penaltıdan yararlanamadı. 87. dakikada Rafael Toloi'nin kırmızı kart görmesiyle Atalanta 10 kişi kaldı. Club Brugge ise 3-1'lik galibiyetle toplamda 5-2’lik skorla tur atladı.

BAYERN MÜNİH, 90+4'TE BİLETİ ALDI

Bu turun ilk maçında Celtic'i 2-1 yenen Bayern Münih, sahasında 63. dakikada Kühn'ün golüyle geriye düştü. Kalan bölümde etkili oyun sergileyen Alman temsilcisi, 90+4. dakikada golü buldu. Kaleci Kasper Schmeichel’dan seken topu takip eden Alphonso Davies, Bayern Münih’i son 16'ya taşıdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ 21 ŞUBAT’TA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi, 21 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN ALINAN SONUÇLAR: