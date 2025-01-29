Şampiyonlar Ligi’nde son maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanacak.
İlk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.
Son hafta öncesi Liverpool ve Barcelona, ilk 8'i garantileyerek son 16 turuna kaldı. Tur atlama şansı kalmayan Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna ise Avrupa kupalarına veda etti.
Şampiyonlar Ligi’nde tamamı bugün TSİ 23.00'te oynanacak 8. hafta maçlarının programı ve yayın ekranı şöyle:
Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) - TRT 1
Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz) - TABİİ SPOR
Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa) - TABİİ SPOR 1
Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya) - TABİİ SPOR 2
PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere) - TABİİ SPOR 3
Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya) - TABİİ SPOR 4
Inter (İtalya)-Monaco (Fransa) - TABİİ SPOR 5
Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ
Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ
Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ
Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ
Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ
Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ
Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ
Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ
Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ
Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ