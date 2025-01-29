Şampiyonlar Ligi’nde son maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanacak.

İlk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Son hafta öncesi Liverpool ve Barcelona, ilk 8'i garantileyerek son 16 turuna kaldı. Tur atlama şansı kalmayan Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna ise Avrupa kupalarına veda etti.

Şampiyonlar Ligi’nde tamamı bugün TSİ 23.00'te oynanacak 8. hafta maçlarının programı ve yayın ekranı şöyle:

Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) - TRT 1

Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz) - TABİİ SPOR

Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa) - TABİİ SPOR 1

Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya) - TABİİ SPOR 2

PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere) - TABİİ SPOR 3

Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya) - TABİİ SPOR 4

Inter (İtalya)-Monaco (Fransa) - TABİİ SPOR 5

Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ

Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ

Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ

Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ

Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ

Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ

Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ

Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ

Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ

Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere) - TRT SPOR DÖNÜŞÜMLÜ