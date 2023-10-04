Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar. Gol yağdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ikinci haftası 8 maçla başladı.

KAYNAK: AA
Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar. Gol yağdı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında maçlar oynandı.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'a konuk oldu.

Sarı-kırmızı ekip, 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle rakibini 3-2 yendi. Ev sahibi takımın gollerini 17 ve 67. dakikalarda Rasmus Hojlund kaydetti.

78. dakikada Mertens'in Casemiro tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mauro Icardi, meşin yuvarlağı yandan auta attı. Bu pozisyonda Casemiro kırmızı kart gördü.

Gruptaki diğer karşılaşmada Danimarka'nın Kopenhag takımı, sahasında ağırladığı Bayern Münih'e 2-1 yenildi. Alman ekibinin gollerini 67. dakikada Jamal Musiala ve 83. dakikada Mathys Tel attı.

C Grubu maçında ise Real Madrid, deplasmanda Napoli'yi 3-2 yendi. Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Vinicius Junior, 34. dakikada Jude Bellingham ve 78. dakikada Alex Meret (kendi kalesine) atarken, ev sahibi takımın golleri 19. dakikada Leo Oestigaard ile 54. dakikada Piotr Zielinski'den geldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Manchester United (İngiltere) - Galatasaray: 2-3

Kopenhag (Danimarka) - Bayern Münih (Almanya): 1-2

B Grubu

PSV Eindhoven (Hollanda) - Sevilla (İspanya): 2-2

Lens (Fransa) - Arsenal (İngiltere): 2-1

C Grubu

Union Berlin (Almanya) - Braga (Portekiz): 2-3

Napoli (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 2-3

D Grubu

Salzburg (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya): 0-2

Inter (İtalya) - Benfica (Portekiz): 1-0

(AA)

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