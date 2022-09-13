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Sporting Tottenham'ı 90'da yıktı

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları bugün başladı. D Grubu'nda Sporting, Tottenham'ı konuk etti.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 21:46
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Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Tottenham'ı devirdi

Sporting Tottenham'ı 90'da yıktı
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Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında Sporting, sahasında Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.


Maç boyunca büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede dengeyi bozan gol 90. dakikada geldi.

Kullanılan köşe vuruşunda ön direkte kafayı iyi vuran Paulinho, Portekiz ekibini 1-0 öne geçirdi. 90+3.dakika gelişen hızlı atakta, şık çalımlarla ceza sahasına giren Arthur, usta işi bir bitirişle skoru belirledi: 2-0!


Bu sonuçla 2'de 2 yapan Sporting 6 puana yükselirken, Tottenham 3 puanda kaldı

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