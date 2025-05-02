Şampiyonlar Ligi’nde tarihi senaryo: Böylesi hiç yaşanmadı

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finallerin ilk maçları 1 Mayıs Perşembe günü tamamlandı. Avrupa kupalarında oynanan ilk maçların ardından bazı takımlar final yolunda avantajı yakalarken bazı eşleşmelerde denge bozulmadı.

Avrupa kupalarında oynanan ilk maçların ardından bazı takımlar final yolunda avantajı yakalarken bazı eşleşmelerde denge bozulmadı.

Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final ilk maçları sonrasında Manchester United ve Tottenham önemli bir avantaj elde etti. Manchester United, Athletic Bilbao deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönerken Tottenham, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 yendi.

Final yolunda avantajı yakalayan Premier Lig ekipleri, rövanşta büyük bir hata yapmamaları halinde adlarını finale yazdıracak.

Premier Lig'de sezonu ilk 5 sırada tamamlayan takımlara ek olarak Avrupa Ligi'ni Manchester United veya Tottenham'ın kazanması durumunda takım sayısı 6'ya yükselecek.

Böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir ülke, 6 takımla turnuvada yer alacak.