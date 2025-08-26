Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer! Kazak ekibi Celtic'i eledi

Şampiyonlar Ligi Play Off Turu eşleşmelerinin ilk kazananı belli oldu.
Kazakistan ekibi Kairat Almaty, golsüz beraberlikle sonuçlanan iki 90 dakika sonunda penaltı atışlarıyla İskoç devi Celtic'i eleyerek tarihinde ilk kez gruplara kaldı.
Kairat Almatyli futbolcular maç sonu büyük bir sevinç yaşadı.
???? Kairat Almaty tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde#UCL l Kairat Almaty, Celtic'i penaltılarda 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi biletini aldı.— TRT Spor (@trtspor) August 26, 2025
???? Temirlan Anarbekov, penaltılarda 3 kurtarış gerçekleştirdi. pic.twitter.com/zR9KzFeisC