Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer! Kazak ekibi Celtic'i eledi

Kazakistan ekibi Kairat Almaty, play off turunda Celtic'i eleyerek kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.

Şampiyonlar Ligi Play Off Turu eşleşmelerinin ilk kazananı belli oldu.

Kazakistan ekibi Kairat Almaty, golsüz beraberlikle sonuçlanan iki 90 dakika sonunda penaltı atışlarıyla İskoç devi Celtic'i eleyerek tarihinde ilk kez gruplara kaldı.

Kairat Almatyli futbolcular maç sonu büyük bir sevinç yaşadı.

