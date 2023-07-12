Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk ayağında 10 maç oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 1. eleme turu heyecanı, oynanan 10 maçla başladı.

Galatasaray'ın 2. eleme turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmenin ilk maçında, Zalgiris ile Struga 0-0 berabere kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Zalgiris (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya): 0-0

Ballkani (Kosova) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-0

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Valmiera (Letonya): 2-1

Rakow Czestochowa (Polonya) - Flora Tallinn (Estonya): 1-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan): 1-2

Klaksvik (Faroe Adaları) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0

Shamrock Rovers (İrlanda) - Breidablik (İzlanda): 0-1

Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Haifa (İsrail): 0-4

Partizani (Arnavutluk) - BATE Borisov (Belarus): 1-1

Urartu (Ermenistan) - Zrinjski (Bosna Hersek): 0-1

(AA)

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