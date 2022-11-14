Müthiş düelloda kazanan Cengiz Ünder'in takımı kazandı

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'dan yediği son dakika golünün ardından Avrupa defterini kapatan ve yoluna ligde devam eden Marsilya, Monaco deplasmanında galibiyete 90+8'deki golle ulaştı.

Alexis Sanchez, 35. dakikada Marsilya'yı 1-0 öne geçirdi. 45'te Ben Yedder penaltıdan skoru eşitledi.

Kevin Volland, 72. dakikada ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi. Milli futbolcu Cengiz Ünder, 74. dakikada Guendouzi'nin yerine oyuna girerken; 83'te Veretout'un golüyle skora tekrar eşitlik geldi:2-2.

Maçta son sözü ise Kolasinac söyledi. İkinci golün asistini yapan Payet'in pasıyla 90+8'de ağlarla buluşturan Boşnak oyuncu maçın skorunu ilan etti: 2-3.

Üst üste ikinci maçını da kazanan Marsilya, puanını 30 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Monaco ise 27 puanda kaldı.

Maçtan galibiyetle ayrılan Marsilya yeni bir mihenk taşını da geride bıraktı.

Marsilya, 21 yüzyılda tüm resmi maçlarda 500. galibiyetine ulaştı. Marsilya, bu istatistiği 1083. karşılaşma sonrası yakaladı.