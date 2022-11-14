14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Müthiş düelloda kazanan Cengiz Ünder'in takımı kazandı

Müthiş düelloda kazanan Cengiz Ünder'in takımı kazandı

Fransa Ligi'nde üst sıraları zorlayan iki ekibin mücadelesi nefesleri kesti.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 10:22
Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'dan yediği son dakika golünün ardından Avrupa defterini kapatan Marsilya Cengiz Ünder'le güldü

Müthiş düelloda kazanan Cengiz Ünder'in takımı kazandı
+
Aa
-

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'dan yediği son dakika golünün ardından Avrupa defterini kapatan ve yoluna ligde devam eden Marsilya, Monaco deplasmanında galibiyete 90+8'deki golle ulaştı.
Alexis Sanchez, 35. dakikada Marsilya'yı 1-0 öne geçirdi. 45'te Ben Yedder penaltıdan skoru eşitledi.

Kevin Volland, 72. dakikada ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi. Milli futbolcu Cengiz Ünder, 74. dakikada Guendouzi'nin yerine oyuna girerken; 83'te Veretout'un golüyle skora tekrar eşitlik geldi:2-2.
Maçta son sözü ise Kolasinac söyledi. İkinci golün asistini yapan Payet'in pasıyla 90+8'de ağlarla buluşturan Boşnak oyuncu maçın skorunu ilan etti: 2-3.
Üst üste ikinci maçını da kazanan Marsilya, puanını 30 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Monaco ise 27 puanda kaldı.
Maçtan galibiyetle ayrılan Marsilya yeni bir mihenk taşını da geride bıraktı.

Marsilya, 21 yüzyılda tüm resmi maçlarda 500. galibiyetine ulaştı. Marsilya, bu istatistiği 1083. karşılaşma sonrası yakaladı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
2
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
3
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
4
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
5
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
6
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
7
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 95,53 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 95,53 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 95,53 dolar
﻿Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasına 9 tutuklama
﻿Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasına 9 tutuklama
﻿Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasına 9 tutuklama
﻿İran’da ‘Mahsa Amini’ idamı
﻿İran’da ‘Mahsa Amini’ idamı
﻿İran’da ‘Mahsa Amini’ idamı
﻿İstiklal Caddesi'nde banklar kaldırıldı
﻿İstiklal Caddesi'nde banklar kaldırıldı
﻿İstiklal Caddesi'nde banklar kaldırıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.