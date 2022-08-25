Kopenhaglılar soyunma odasını temizledi. Işıkları kapatıp çıktı

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Kopenhag, gruplara kalma hakkını elde etti.
İlk maçı 2-1 kazandığı için avantajlı skorla Türkiye'ye gelen Danimarka ekibi, bordo-mavililer karşısında yaptığı savunmayla kalesini gole kapattı.
Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan Kopenhaglı oyuncular gruplara kalmanın keyfini sürdü.
Trabzonspor'u eleyen Kopenhag, maçtan sonra soyunma odasını temizleyerek stadyumdan ayrıldı.
O anları Twitter sayfasından paylaşan Danimarkalı oyuncular, Türk sporseverlerden alkış aldı.
Şampiyonlar Ligi grup kuraları yarın akşam İstanbul'da bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek.
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