Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri ve tarihi belli oldu

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Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri ve tarihi belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final maçlarının tamamlanması sonrası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Devler arenasında yarı final ilk maçları 29-30 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından son 4'e adını yazdıran takımlar belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Real Madrid, 3-0 kaybettiği ilk maçın ardından konuk ettiği Arsenal'a 2-1 kaybedip turnuvaya veda etti. Bu sonuçla Arsenal, Devler Ligi'nde 16 yıl sonra ilk kez yarı finale adını yazdırdı.

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ise Almanya'da 2-1 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih'le sahasında 2-2 berabere kaldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğu garantileyen Paris Saint Germain, evinde 3-1 kazandığı maçın rövanşında Aston Villa'ya 3-2 kaybetse de yarı final biletini aldı.

Çeyrek finalin bir diğer eşleşmesinde Barcelona, Borussia Dortmund'u eleyip son 4 takım arasına kaldı. Evinde 4-0 kazandığı maçın ardından büyük bir avantaj yakalayan LaLiga ekibi, ikinci maçı 3-1 kaybetmesine rağmen ilk maçtaki skor avantajıyla turladı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri de netlik kazandı. Devler Ligi'nde son 16 turundaki eşleşmelerin belirleneceği kura çekiminde sonraki turlar da belirlenmişti.

İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ VE TARİHİ

Buna göre Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri şöyle:

Arsenal-PSG

Barcelona-Inter

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 29-30 Nisan'da, rövanş maçları ise 6-7 Nisan tarihleri arasında oynanacak. 31 Mayıs'ta oynanacak finale Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena ev sahipliği yapacak.

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