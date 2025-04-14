Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor: Büyük heyecan yarın başlayacak

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor: Büyük heyecan yarın başlayacak

Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde rövanş maçları yarın başlıyor. Yarın Borussia Dortmund ile Barcelona ve Aston Villa ile PSG, yarı final için mücadele edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde yarın ve 16 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya) (0-4)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-3)

16 Nisan Çarşamba:

22.00 Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya) (2-1)

22.00 Real Madrid (İspanya)-Arsenal (İngiltere) (0-3)

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