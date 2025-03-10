Şampiyonlar Ligi’nde yarın dev maçlar var: Büyük heyecan başlıyor

Kaynak: İHA
Şampiyonlar Ligi’nde yarın dev maçlar var: Büyük heyecan başlıyor

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda rövanş heyecanı yarın başlıyor. Devler liginde yarın birbirinden kritik maçlar oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, yarın ve 12 Mart Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Yarın

20.45 Barcelona - Benfica: 1-0
23.00 Bayer Leverkusen - Bayern Münih: 0-3
23.00 Inter - Feyenoord: 2-0
23.00 Liverpool - Paris Saint-Germain: 1-0

12 Mart Çarşamba

20.45 Lille - Borussia Dortmund: 1-1
23.00 Arsenal - PSV Eindhoven: 7-1
23.00 Aston Villa - Club Brugge: 3-1
23.00 Atletico Madrid - Real Madrid: 1-2

Son Haberler
Kira Geliri Beyanı: Vergi Sorumluluğunuzu Unutmayın
Kira Geliri Beyanı: Vergi Sorumluluğunuzu Unutmayın
Juventus’ta büyük yıkım: 14 yıl sonra ilk kez yaşadılar
Juventus’ta büyük yıkım: 14 yıl sonra ilk kez yaşadılar
Erdoğan, Bahçeli'yi 2'ye katladı! Araştırmada çıkan çarpıcı sonuçlar...
Erdoğan, Bahçeli'yi 2'ye katladı! Araştırmada çıkan çarpıcı sonuçlar...
21. Yüzyılın Deli Dumrul’u
21. Yüzyılın Deli Dumrul’u
Kulüp başkanı “Maçı kazanırsanız istifa ederim” dedi, sözünde durdu
Kulüp başkanı “Maçı kazanırsanız istifa ederim” dedi, sözünde durdu