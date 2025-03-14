Şampiyonlar Ligi’ne Barcelona damgası

Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakaları öncesinde gol krallığı yarışında Barcelona'nın 28 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Raphinha ve İspanyol ekibinin 36 yaşındaki Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin performansları dikkati çekiyor.

Organizasyonda gol krallığı yarışında zirvedeki ve dördüncü sıradaki Barcelonalı iki futbolcu, bu sezon toplamda 20 gol kaydetti.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar attığı 32 golle sezonun en çok gol atan takımı konumunda bulunurken İspanyol ekibini, Borussia Dortmund, Real Madrid ve Bayern Münih, 28'er gol ile takip ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde sezona golcüleriyle damga vuran Barcelona, çeyrek finalde Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

GUİRASSY VE KANE, 10'AR GOL İLE 2. SIRAYI PAYLAŞIYOR

Organizasyonda son 16 turunda Fransız ekibi Lille'i eleyen Alman ekibi Borussia Dortmund'un Gineli futbolcusu Serhou Guirassy, 10 golle Raphinha'yı takibini sürdürüyor.

28 yaşındaki Gineli futbolcu, organizasyonda bu sezon son 16 turu öncesinde gol krallığında zirvede bulunuyordu. Lille'e karşı her iki maçta da gol atamayan Guirassy, zirveyi Raphinha'ya bıraktı.

Borussia Dortmund, çeyrek finalde Barcelona ile karşılaşacak.