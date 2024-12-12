Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran anlar: Her şey 16 saniyede oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran anlar: Her şey 16 saniyede oldu

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Feyenoord-Sparta Prag maçında yaşananlar geceye damga vurdu. Sparta Prag, ilk golü yedikten yaptığı santradan sadece 16 saniye sonra kalesinde bir gol daha görerek büyük şok yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Feyenoord sahasında Sparta Prag'ı konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 4-2 kazanırken, müsabakanın 10. dakikasında yaşanan sekans geceye damga vurdu.

ekran-goruntusu-2024-12-12-115830.png

Feyenoord 9. dakikada Gernot Trauner'in golüyle 1-0 öne geçti. Sparta Prag yediği bu golün santrasını yaptıktan sadece 16 saniye sonra kalesinde ikinci golü gördü. O anlar gecenin en çok konuşulan görüntüsü oldu.

ekran-goruntusu-2024-12-12-115633.png

Müsabaka 4-2 sona ererken Feyenoord puanını 10'a çıkardı ve 18. sırada yer aldı. Sparta Prag ise 4 puanda kaldı ve 28. sırada kendine yer buldu.

Son Haberler
Bağlamacı öldürüldü
Bağlamacı öldürüldü
Adıyaman’da karbonmonoksit zehirlenmesi! 1 ölü
Karbonmonoksit zehirlenmesi! 1 ölü
Kanada'dan Amerika'ya açık açık tehdit: Keseriz
Kanada'dan Amerika'ya açık açık tehdit: Keseriz
Hakime rüşvet vereceği yalanı ile müvekkilini dolandırmış
Hakime rüşvet vereceği yalanı ile müvekkilini dolandırmış
Yaratıcı Projeleriyle Öne Çıkan Intime Design Mimarlık’tan, Küresel Rekabette Tasarım Vurgusu!
Yaratıcı Projeleriyle Öne Çıkan Intime Design Mimarlık’tan, Küresel Rekabette Tasarım Vurgusu!