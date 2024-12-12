Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran anlar: Her şey 16 saniyede oldu

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Feyenoord sahasında Sparta Prag'ı konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 4-2 kazanırken, müsabakanın 10. dakikasında yaşanan sekans geceye damga vurdu.

Feyenoord 9. dakikada Gernot Trauner'in golüyle 1-0 öne geçti. Sparta Prag yediği bu golün santrasını yaptıktan sadece 16 saniye sonra kalesinde ikinci golü gördü. O anlar gecenin en çok konuşulan görüntüsü oldu.

Müsabaka 4-2 sona ererken Feyenoord puanını 10'a çıkardı ve 18. sırada yer aldı. Sparta Prag ise 4 puanda kaldı ve 28. sırada kendine yer buldu.