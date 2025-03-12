Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyen Galatasaray’ın kaybettiği büyük gelir ortaya çıktı

Galatasaray’ın Divan Kurulu toplantısında açıklanan mali tabloda dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Şampiyonlar Ligi’ne gidemedikleri için oluşan büyük gelir kaybını açıkladı. Hatipoğlu, “Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için 1.2 milyarlık gelir yarı yarıya azalmış, en önemli farkı oluşturdu” dedi.

Hatipoğlu "Sportif AŞ'nin hasılatını incelediğimiz zaman, oluşan 4.6 milyarlık toplam hasılatını, 719 milyon lirası sponsorluktan, 215 milyon lirası yayın haklarında, 1.2 milyar lira loca, VIP gelirleri... Şu an Avrupa kulüpleri içerisinde önemli noktada Galatasaray'ın stadyum geliri. Mağazacılık gelirlerimiz 1.6 milyar TL, sporcu yetiştirme gelirleri 152 milyon, UEFA ve Avrupa Ligi gelirimiz 613 milyon, diğer gelirler 12 milyon olmak üzere 4.6 milyar gelir elde edilmiş. Geçen sene bu rakam enflasyon düzeltmesi sonrası 4.9 milyardı. Dikkat çekici iki konu var. Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için 1.2 milyarlık gelir yarı yarıya azalmış, en önemli farkı oluşturdu." ifadelerini kullandı.



BONSERVİS VE SPORCU ÜCRETLERİ



Sarı-kırmızılı takımın önemli giderleri hakkında bilgi veren İbrahim Hatipoğlu "Satışlarımızın maliyetine bakacak olursak, en önemli giderimiz sporcu ücretlerinde olduğunu 2.1 milyar TL ile, amortisman ve itfa payı giderleri dediğimiz bonservislerin bu döneme tekabül eden rakamı 818 milyon. Teknik direktör ve antrenör ücretleri 250 gibi rakamlar sonucunda 4.59 milyarlık gider oluşturmuş." dedi.