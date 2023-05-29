Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım Saiss'in peşinde

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'e, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek Newcastle United'ın ilgisi olduğu öne sürüldü.

Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım Saiss'in peşinde

Editör: Fatma Demirkaya

Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Beşiktaş'a transfer olan Romain Saiss'e, İngiltere'den talip çıktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Newcastle United, gündemine Romain Saiss'i aldı.

Beşiktaş'ın Faslı oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bedel istediği biliniyor.

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERDİ
Romain Saiss, Fas ile Dünya Kupası'nda başarılı bir grafik çizdi.

Tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Fas, turnuvayı 4. sırada tamamlamıştı.

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