Şampiyonlar Ligi'nin en hız hattrick yapan oyuncuları

Lyon’un 2011’deki başarısında büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis, ilk golünü ilk yarının sonunda attı. İkinci yarının başında iki gol daha atan Gomis, 52. dakikada tamamladığı hat-trick ile Mike Newell’ın 16 yıllık rekorunu kırdı.Bafetimbi Gomis, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında Galatasaray'da forma giydi. İlk dönemi olan 2017-2018 sezonunda Süper Lig’de 29 gol atarak gol kralı olan Gomis, Galatasaray'ın şampiyonluk yaşamasında büyük rol oynadı. Toplamda iki dönemde 61 maça çıkan Gomis, bu süreçte 44 gol ve 6 asist kaydetti. 2018’de Galatasaray’dan ayrılarak Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımına transfer olan Gomis, burada Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2022’de yeniden Galatasaray’a dönen tecrübeli forvet, 2023'te aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı ve futbol dünyasına veda etti.