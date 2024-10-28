Şampiyonlar Ligi'nin en hız hattrick yapan oyuncuları

Şampiyonlar Ligi'nin en hız hattrick yapan oyuncuları
Düzenleme: Mehmet Köpüklü

UEFA Şampiyonlar Ligi, oyuncuların bir gecede efsane haline geldiği epik karşılaşmalarla dolu tarihine bir yenisini ekledi. Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, yedekten oyuna girip sadece altı dakika 12 saniyede attığı üç golle rakibini adeta sersemletti. Bayern Münih'in gol makinesi Robert Lewandowski ise 2019'da Kızılyıldız'ı darmadağın ederek taraftarları büyüleyen hat-trick'lerden birine imza attı. Şampiyonlar Ligi tarihine damga vurmuş en hızlı 8 hat-trick anına bir göz atalım.

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Şampiyonlar Ligi'nin en hız hattrick yapan oyuncuları 1

2014-15 sezonunda BATE Borisov’a karşı oynayan Luiz Adriano, yeteneklerini sahaya yansıtarak rakip savunmayı adeta dağıttı. Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı golcüsü, 28. dakikada penaltıdan attığı golle seriyi başlattı ve sonraki iki golünü hızlıca tamamladı. Adriano, Şampiyonlar Ligi'ndeki en hızlı hat-trick'i 12 dakikada gerçekleştirdi. Shakhtar Donetsk ise UEFA tarihinde en büyük ilk yarı farkıyla öne geçti.

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Şampiyonlar Ligi'nin en hız hattrick yapan oyuncuları 2

Bayern Münih formasıyla Kızılyıldız karşısında 6-0’lık tarihi bir zafer elde eden Robert Lewandowski, 12 dakikada yaptığı hat-trick ile tüm futbolseverlerin saygısını kazandı. Polonyalı golcü, jenerasyonunun en iyi forvetlerinden biri olarak bu listede iki kez yer almayı başaran tek oyuncu olarak öne çıkıyor.

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Şampiyonlar Ligi'nin en hız hattrick yapan oyuncuları 3

Lewandowski, RB Salzburg’a karşı 11 dakikada yaptığı hat-trick ile tarihe geçti. Maçın başında üst üste kaydettiği üç golle eski rekor sahibi Marco Simone’yi geride bıraktı. Lewandowski, 33 yaşında olmasına rağmen yeteneklerini konuşturarak Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı hat-tricklerinden birini gerçekleştirdi.

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Şampiyonlar Ligi'nin en hız hattrick yapan oyuncuları 4

2019’da Cristiano Ronaldo, grup aşamasında 10’dan fazla gol atan ilk oyuncu oldu. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en hızlı hat-trick’lerinden birini 11 dakikada tamamladı ve toplamda sekiz hat-trick ile turnuva tarihinde bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.

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Şampiyonlar Ligi'nin en hız hattrick yapan oyuncuları 5

2019-20 sezonunda Atlanta karşısında Manchester City için 11 dakikada üç gol atan Sterling, rakip savunmayı adeta yok etti. Phil Foden’dan aldığı pasla 58. dakikada başlayan gol serisi, 69. dakikada tamamlandı ve Sterling bu hızlı hat-trick’iyle dikkat çekti.

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Şampiyonlar Ligi'nin en hız hattrick yapan oyuncuları 6

1995’te Blackburn formasıyla Rosenborg’a karşı oynayan Mike Newell, Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiliz oyuncunun ilk hat-trick’ini yaparak tarihe geçti. Takımı grup aşamasında elenmesine rağmen Newell, bu unutulmaz hat-trick’iyle Avrupa sahnesinde iz bıraktı.

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Şampiyonlar Ligi'nin en hız hattrick yapan oyuncuları 7

Lyon’un 2011’deki başarısında büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis, ilk golünü ilk yarının sonunda attı. İkinci yarının başında iki gol daha atan Gomis, 52. dakikada tamamladığı hat-trick ile Mike Newell’ın 16 yıllık rekorunu kırdı.Bafetimbi Gomis, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında Galatasaray'da forma giydi. İlk dönemi olan 2017-2018 sezonunda Süper Lig’de 29 gol atarak gol kralı olan Gomis, Galatasaray'ın şampiyonluk yaşamasında büyük rol oynadı. Toplamda iki dönemde 61 maça çıkan Gomis, bu süreçte 44 gol ve 6 asist kaydetti. 2018’de Galatasaray’dan ayrılarak Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımına transfer olan Gomis, burada Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2022’de yeniden Galatasaray’a dönen tecrübeli forvet, 2023'te aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı ve futbol dünyasına veda etti.

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Şampiyonlar Ligi'nin en hız hattrick yapan oyuncuları 8

Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, 2022 Şampiyonlar Ligi sezonunda Rangers FC’ye karşı oyuna girdikten sadece altı dakika 12 saniye sonra tamamladığı hat-trick ile tarihe geçti. Bu hızlı performansı sayesinde Salah, futbolseverlerin hafızasına kazındı.

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