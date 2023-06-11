Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 11'i açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin galibi Manchester City oldu. UEFA, sezonun en iyi 11'ini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 11'i açıklandı

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yılın takımında Manchester City, Inter ve Real Madrid'den oyuncular yer aldı.

Manchester City'nin 26 yaşındaki İspanyol orta saha futbolcusu Rodri, UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

İngiltere temsilcisi Manchester City'nin, İtalyan ekibi Inter'i Rodri'nin golüyle 1-0 yendiği İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklanan yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Thibaut Courtois (Real Madrid)

Defans: Kyle Walker (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Alessandro Bastoni (Inter), Federico Dimarco (Inter)

Orta saha: John Stones (Man City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Rodri (Manchester City)

Forvet: Bernardo Silva (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Vinicius Junior (Real Madrid)

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