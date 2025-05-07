Şampiyonlar Ligi'nin en talihsiz taraftarları!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde İtalyan devi Inter ile İspanyol devi Barcelona karşı karşıya geldi. Normal süresi tıpkı ilk maç gibi 3-3 biten mücadelenin son anlarına Çizme ekibi 3-2 geride girdi. Bu sonuca üzülen bazı Inter taraftarları son düdüğü beklemeden stadyumdan ayrılırken takımları skorda eşitliği son saniyede yakaladı. Bu golün ardından yeniden stadyuma giriş yapmak isteyen taraftarlar, güvenlikler tarafından içeri alınmadı.

İşte o anlar;