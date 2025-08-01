Şampiyonlar Ligi’nin kahramanı Ousmane Dembélé özel jetle Türkiye’de! Gözlerden uzak tatil maliyeti şoke etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain ile zafere ulaşan yıldız futbolcu Ousmane Dembélé, sezonu dinlenerek geçirmek için Türkiye’nin gözde tatil beldesi Bodrum’u tercih etti.

Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre, Önceki gün Fransa’daki Labourge Havalimanı’ndan özel jetle Bodrum’a gelen Dembélé, bu lüks yolculuk için 35 bin dolar ödedi.

Tek kullanımlık kiralık jetle Türkiye’ye ulaşan ünlü futbolcu, tatiline gösterişli bir başlangıç yaptı. Dembélé, eşiyle birlikte Bodrum’un en seçkin otellerinden birinde konaklıyor.

Doğayla iç içe, huzurlu bir tatil sunan bu özel otelde geceliği 3 bin Euro’ya kalan futbolcu, yaklaşık bir haftadır burada tatil yapıyor.

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OTELDEN AYRILMIYORLAR

Ailesiyle otelin villasında kalan ve villanın havuzunu kullanan Dembélé, otel dışına çıkmıyor. Ünlü futbolcunun konaklama ve özel jet masraflarıyla birlikte bu tatil için 150 bin Euro (yaklaşık 7 milyon TL) harcadığı belirtiliyor.

Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, yeni transferi Jeremie Frimpong ve NBA oyuncusu Dillon Brooks gibi ünlü isimler de tatil için Bodrum’u tercih etmişti.

OUSMANE DEMBÉLÉ KİMDİR?

Ousmane Dembélé, 15 Mayıs 1997’de Fransa’nın Vernon kentinde doğan Fransız profesyonel futbolcu. Hızlı, teknik kapasitesi yüksek ve dripling yeteneğiyle tanınan kanat oyuncusu, kariyerinde önemli kulüplerde oynadı.

Futbola Rennes altyapısında başladı. 2015’te profesyonel oldu ve Ligue 1’de dikkat çekti. 2016’da Borussia Dortmund’a transfer oldu. Burada sergilediği performansla Avrupa’nın en yetenekli genç oyuncularından biri olarak öne çıktı.

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2017’de 105 milyon Euro’ya Barcelona’ya geçti. Ancak sakatlıklar nedeniyle düzenli oynayamadı. 2019-20 sezonunda La Liga şampiyonluğu kazandı. 2023’te PSG’ye transfer oldu ve burada UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

Fransa Milli Takımı’yla 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kazandı. 2016’dan beri milli takımda düzenli oynuyor. Sağ kanat, sol kanat veya forvet arkasında görev yapıyor. Hızı, çalımları ve oyun kurma becerisiyle tanınıyor.

Mali asıllı Fransız vatandaşı Dembélé, özel hayatında sakin bir profil sergiliyor. Son dönemde Bodrum’daki lüks tatiliyle gündeme geldi.

Dembélé, olağanüstü hızı ve top sürme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Çift ayaklı olması, onu çok yönlü bir hücum oyuncusu yapıyor.

Sakatlıklarla dolu kariyerine rağmen büyük maçlarda etkili performanslar sergiliyor. Yeteneğiyle adından söz ettirse de sakatlıklar ve istikrar sorunları kariyerini zaman zaman etkiledi.

Şu an PSG’de kariyerinin zirvesinde bulunuyor.

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