Şampiyonlar Ligi’nin kahramanı Ousmane Dembélé özel jetle Türkiye’de! Gözlerden uzak tatil maliyeti şoke etti!

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
Şampiyonlar Ligi’nin kahramanı Ousmane Dembélé özel jetle Türkiye’de! Gözlerden uzak tatil maliyeti şoke etti!

Paris Saint-Germain ile UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Ousmane Dembélé, tatil için Türkiye’yi seçti. Eşi ve oğluyla Bodrum’a gelen ünlü futbolcu, bir haftalık tatilde yaklaşık 7 milyon TL harcayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain ile zafere ulaşan yıldız futbolcu Ousmane Dembélé, sezonu dinlenerek geçirmek için Türkiye’nin gözde tatil beldesi Bodrum’u tercih etti.

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Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre, Önceki gün Fransa’daki Labourge Havalimanı’ndan özel jetle Bodrum’a gelen Dembélé, bu lüks yolculuk için 35 bin dolar ödedi.

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Tek kullanımlık kiralık jetle Türkiye’ye ulaşan ünlü futbolcu, tatiline gösterişli bir başlangıç yaptı. Dembélé, eşiyle birlikte Bodrum’un en seçkin otellerinden birinde konaklıyor.

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Doğayla iç içe, huzurlu bir tatil sunan bu özel otelde geceliği 3 bin Euro’ya kalan futbolcu, yaklaşık bir haftadır burada tatil yapıyor.

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OTELDEN AYRILMIYORLAR

Ailesiyle otelin villasında kalan ve villanın havuzunu kullanan Dembélé, otel dışına çıkmıyor. Ünlü futbolcunun konaklama ve özel jet masraflarıyla birlikte bu tatil için 150 bin Euro (yaklaşık 7 milyon TL) harcadığı belirtiliyor.

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Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, yeni transferi Jeremie Frimpong ve NBA oyuncusu Dillon Brooks gibi ünlü isimler de tatil için Bodrum’u tercih etmişti.

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OUSMANE DEMBÉLÉ KİMDİR?

Ousmane Dembélé, 15 Mayıs 1997’de Fransa’nın Vernon kentinde doğan Fransız profesyonel futbolcu. Hızlı, teknik kapasitesi yüksek ve dripling yeteneğiyle tanınan kanat oyuncusu, kariyerinde önemli kulüplerde oynadı.

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Futbola Rennes altyapısında başladı. 2015’te profesyonel oldu ve Ligue 1’de dikkat çekti. 2016’da Borussia Dortmund’a transfer oldu. Burada sergilediği performansla Avrupa’nın en yetenekli genç oyuncularından biri olarak öne çıktı.

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2017’de 105 milyon Euro’ya Barcelona’ya geçti. Ancak sakatlıklar nedeniyle düzenli oynayamadı. 2019-20 sezonunda La Liga şampiyonluğu kazandı. 2023’te PSG’ye transfer oldu ve burada UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

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Fransa Milli Takımı’yla 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kazandı. 2016’dan beri milli takımda düzenli oynuyor. Sağ kanat, sol kanat veya forvet arkasında görev yapıyor. Hızı, çalımları ve oyun kurma becerisiyle tanınıyor.

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Mali asıllı Fransız vatandaşı Dembélé, özel hayatında sakin bir profil sergiliyor. Son dönemde Bodrum’daki lüks tatiliyle gündeme geldi.

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Dembélé, olağanüstü hızı ve top sürme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Çift ayaklı olması, onu çok yönlü bir hücum oyuncusu yapıyor.

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Sakatlıklarla dolu kariyerine rağmen büyük maçlarda etkili performanslar sergiliyor. Yeteneğiyle adından söz ettirse de sakatlıklar ve istikrar sorunları kariyerini zaman zaman etkiledi.

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Şu an PSG’de kariyerinin zirvesinde bulunuyor.

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