Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı oyuncuları isyan ettirdi: Futbolu bırakabilirim

Şampiyonlar Ligi’nde büyük heyecan bugün başlıyor. Yeni formatla birlikte 36 takımlı lig usulüne dönerken her takım son 16 turuna kalmak için kendi evinde ve deplasmanda 8 maç oynayacak. ‘İsviçre modeli’ olarak adlandırılan yeni sistemde en çok puan toplayan 8 takım direkt olarak üst tura yükselecek. 9. Sıra ile 24. Sıra arasındaki takımlar ise üst tura yükselmek için play off oynayacak. 25. Sıra ile 36. Sıra arasındaki takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

YOĞUN MAÇ TEMPOSUNA TEPKİLER VAR

Başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere Avrupa kupalarına getirilen yeni sistem oyuncuların tepkisini çekti. Futbolcular yeni sistem oluşturulurken kendilerine sorulmadığını belirterek, ortaya çıkan duruma isyan etti. Yeni sisteme en çok tepki getiren oyuncular ise Premier Lig’in yıldızları oldu.

Liverpool’un Brezilyalı kalecisi Alisson, Şampiyonlar Ligi’nde Milan’a karşı oynayacakları maç öncesi yeni sisteme tepki gösterdi. Tecrübeli kaleci, "Kimse oyunculara daha fazla oyun ekleme konusunda ne düşündüklerini sormuyor, bu yüzden belki de fikrimiz önemli değil. Ancak herkes daha fazla oyun ekleme konusunda ne düşündüğümüzü biliyor. Herkes bundan bıktı. Ancak yarın karşılaşacağımız büyük zorluğa odaklanmalıyız” şeklinde konuştu.

“FUTBOLU BIRAKABİLİRİM”

Özellikle Premier Lig’deki oyuncular lig dışında Avrupa kupaları, milli maçlar ve diğer resmi maçlar hesaba katıldığında 60’ın üzerinde maç oynayabiliyor. Bu durum oyuncular üzerindeki sakatlık riskini artırabiliyor.

Yeni formata tepki gösteren bir başka isim de Manchester City’nin yıldız savunmacısı Akanji oldu. Yıldız oyuncu, sakatlık riskine dikkat çekerek, “Sıkı çalışıyoruz ama biz de insanız. Bizimde bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım” ifadelerini kullandı.