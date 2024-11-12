Şampiyonlar YURTLİG’de Erzincan’ı temsil edecek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şampiyonlar YURTLİG’de Erzincan’ı temsil edecek

Erzincan'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yurtlar arası futbol, voleybol, satranç ve masa tenisi turnuvaları sona erdi.

Erzincan'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yurtlar arası futbol, voleybol, satranç ve masa tenisi turnuvaları sona erdi. Turnuvalarda şampiyon olan yurtlar ve bireysel sporcular, iller arası YURTLİG turnuvalarında Erzincan'ı temsil etme hakkı kazandı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtları arasında futbol, voleybol, satranç ve masa tenisi dallarında düzenlenen turnuvalar, öğrenci katılımı ve kıyasıya rekabetle sona erdi. Toplam 367 öğrencinin katılım gösterdiği turnuvalar, Erzincan'daki yurtlar arasında dostluk ve takım ruhunu pekiştirdi. YURTLİG kapsamındaki turnuvalarda başarılı olan yurtlar ve öğrenciler, Erzincan'ı bölgesel düzeyde temsil edecek.

Turnuvada şampiyon olan yurtlar ve sporcular:

Futbol Turnuvası Şampiyonu: Piri Sami Yurdu

Voleybol Erkekler Şampiyonu: Piri Sami Yurdu

Voleybol Kızlar Şampiyonu: Kemah Yurdu

Masa Tenisi Erkekler Şampiyonu: Beytullah Kişi (Kemah Yurdu)

Masa Tenisi Kızlar Şampiyonu: Betül Durmaz (Erzincan Yurdu)

Satranç Erkekler Şampiyonu: Recep Tayyip Yaman (Pir Muhammed Bahaeddin Yurdu)

Satranç Kızlar Şampiyonu: Zilan Gülsever (Kemah Yurdu)

Turnuvalarda dereceye giren öğrenciler ve yurt takımları, Erzincan'ı YURTLİG iller arası turnuvalarında temsil edecek. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, turnuvaların öğrenciler arasında dostluk ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirterek, genç sporcuların Erzincan'ı başarıyla temsil edeceklerine olan inançlarını kaydetti.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcu gençlerin başarılarını desteklemeye ve spora teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti.

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