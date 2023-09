Şampiyonluğu 4 bakanla kutlayan Trabzonspor devlet desteği istedi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tivibu Spor ekranlarında yayınlanan Her Gün Spor adlı programda açıklamalarda bulundu.

Doğan Trabzon şehri için Trabzonspor sevgisine değinerek, "Tüm Trabzon'da doğan çocuklar, Trabzonspor aşkıyla doğar. Bizim orada ikinci alternatif yoktur, kimse aramaz, merak da etmez, ne olduğuna da bakmak. Bunun farklı incelenmesi gereken konu olduğunu da düşünüyorum." dedi.

"YILLARCA ÖZLEM VARDI"

Yıllar sonca kazanılan şampiyonluğa değinen Doğan, "Yıllarca özlem duyulan şampiyonluk sevinci vardı. İnsanlar çocuklarını, evlatlarına, o Trabzonspor sevgisiyle bunu nasıl büyüttüğünü hep beraber gördük. Bence dünyanın en büyük şehir takımı olmasından kaynaklı bir durum. Bu bizim için aşk, sevda, ismini nasıl koyarsanız koyun. Trabzonspor bizim için gerçekten bir sevda" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYİ HEDEF ALMADIK"

Trabzonspor'da asbaşkanlık döneminde tecrübe edindiğini belirten Başkan Ertuğrul Doğan, "Önce 2. Başkanlık, sonra Asbaşkanlık.. Yaklaşık 6 yıla gidiyoruz. Çok ciddi tecrübeler yaşadık. Önemli mutluluklarda, önemli sıkıntılar da yaşadık. Hepsini geçirdik. İlk geldiğimizde, Trabzonspor'un inanın lige başlayacak, tescil alamayacak pozisyonlardan geçti. Çok ciddi ve önemli ekonomik problemler yaşadık. Gelinen süreçte kaçmaması gereken şampiyonluklar var. Ondan çıkardığımız derslerle yeni şampiyonluğa yelken açtık. Eksiklileri, görerek tamamlayacak başka bir yere geldik. Çok rahat, güle oynaya, camianın tüm enerjisini sahaya yansıtarak yaşadığı çok farklı şampiyonluk ve sevinci oldu. Bütün dünyada konuşuldu. Meydan'da ki olaylar spontane gelişti. Değerli Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmaydı. Ama onlarda bu çapta bir yere gideceğini hesap etmemişti. Dünyanın bir çok yerinde kulüp, taraftar grubu kulübümüze dönüş yapıp bizleri tebrik etti. Trabzonspor camiası kendine çok yakışan bir şampiyonluk sevinci yaşadı. Biz bunları yaparken kimseyi hedef almadık, işi sahanın dışına götürmedik" dedi.

"HAYATIN DOĞASI"

Başkan Doğan, "Bugüne kadar gelen hamlelerle yaklaşık 70 milyon euro'ya yakın para soktuk kasaya. Trabzonspor'un geriye dönük futbolcu, kulübe borcu kalmadı. Bunların tamamını kapattık. Herkes bu işi profesyonel yapıyor. Bu oyuncular buraya geldiğinde paralarını almak istiyorlar. Bizim geçen yılki sistemin yıkılmasının ana sebebi, kongre vs.., oyuncuların 4 aydır, 5 aydır maaş alamaması, çekilen ihtarlar, oyuncuların serbest kalma vs.. işi buraya getirdi. Şampiyonluk döneminde ise tam tersi, ayın 1'inde maaşlar.. Ben hiçbir oyuncuya suç bulma anlamında bunu konuşmuyorum. Oyuncunun bunu istemek en doğal hakkı… Normal kendi işlerimizde ticaretimizde böyle değil mi? Hayatın doğası bu. Bunun dışına çıktığında yanılmaya başlıyorsun. Taraftara doğru anlatmak lazım. Maaşını ödeyemeyeceğim kadroyu kurmanın manası yok. O kadronun sonu ödeyemeyeceğin maaşlardan dolayı serbest kalmalar, sonrasında onla alakalı oluşacak maliyetler" ifadelerini kullandı.

"3-4 AY SÜRECEK"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Beraber bir yola çıktık. Futbol tarihinin en önemli sponsorluk anlaşmalarından birini gerçekleştirdik. Başka alanlarda da neleri gerçekleştirebiliriz.. Yine bir çok sponsorumuz var. İrili ufaklı büyüklü.. Bizim görüşme aşamasında olduğumuz ciddi yerlere getirdiğimiz sponsorluk anlaşmaları da var. Önümüzde 3 – 4 ay içinde yeni yılın başlarında devreye alacağımız konular var. Bunları yapmak yeterli değil. Trabzonspor takımı sahada da gereken dirayeti, direnci her şeyi göstermek zorundaki bizim gibi camialar bunları yapmana fırsat versin" dedi.

"AVCI'NIN AYRILIĞI..."

Başkan Doğan, Abdullah Avcı'nın ayrılık süreci ile ilgili, "Sayın Abdullah Avcı bize yılar sonra şampiyonluk sevinci yaşattı. Ben onun futbol aklına ve gönlüne inanan biriyim. Gelirken de giderken de dostluğunu, arkadaşlığını gösterdi. Gelirken tek lafımızla geldi. Giderken de, "Ben hiçbir şey istemem, Trabzonspor önemli olandır" diyerek gitti. Ama tabi şu: Ben başkan seçildikten sonra hocamız geldi. "Ben şu anda bulunmam, Ertuğrul bey, başkanım sana sıkıntıya sokar zarar verir, önünü açmak lazım" anlamında geldi. O saatte öyle bir düşüncemiz olmadı. Abdullah hocanın kariyeri, bize yaşattığı şampiyonluk, kendi hocalığı tartışılacak konu değil" dedi.

"İSTANBUL KULÜPLERİ GİBİ DEVLETTEN DESTEK YOK"

Trabzonspor'un devlet desteği almadığını vurgulayan Başkan Doğan, "Biz bunu ilk geldiğimizde şöyle bir durum vardı. Başkan stat sponsorluğunda geç kaldı. Yıllardır olan stat sponsorluğu boş, biz geldiğimizde 2 boş. Başka bir şirketle TL bazlı anlaşmaydı. Seçim sonrası EURO'da artışla yarı yarıya alacağımız ücret düşmüştü. Çünkü bizde istanbul kulüpleri gibi devletten desteğimiz yok. Anlatılıyor “devlet destekli” ama ben 6 yıldır göremedim henüz" ifadelerini kullandı.

"MENDY 2 KATI"

Batista Mendy transferine değinen Başkan Doğan, "Bizde İstanbul kulüpleri gibi devletten destek yok. Dolayasıyla benim tek Trabzonspor, stat sponsorluğu.. Ben yarı fiyatına vermedim, direndim.. Olmayacak şeyleri işittik. Ama geldiğimiz noktada direncimizin sonunda o anlaşmanın 2 katı bazında imza attık. Şimdi biz dediği oyuncuları hocamız da istiyor, bizde istiyoruz. Mendy aldığımız maliyetin 3 katı maliyeti vardı. Oyuncu anlamında iyi bir iş yapmış olurum ama ekonomik anlamda Trabzonspor'un içinden çıkamayacağı iş yapmış olurum. Onuachu konuşuyoruz. Bonservisini alsaydınız. Adam 15 vermiş, bizden de 20 istiyordu" dedi.