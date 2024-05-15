Şampiyonluk gitti Fatih Terim mesajı verdi

Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu'ndaki 9. hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, PAOK'a deplasmanda 4-1 yenildi. Bu mağlubiyetin ardından Panathinaikos'un matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmadı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Fatih Terim, sözlerine PAOK'u tebrik ederek başladı. Tecrübeli hoca, "Olaya 4-1'lik skor olarak değil 'Kaybettik' olarak bakmalıyız. Sene sonunda bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor. Olympiakos'la maçımız, ayrıca kupa finalimiz var. Şu anda bunları düşünmek zorundayız" dedi.

Takımdaki sorunlardan da bahseden Fatih Terim, "Skor bulamadıkça çok zorlanıyoruz. Bazı şeyleri doğru yaptık, ama ne yazık ki bireysel hatalar yapmaya ve gol yemeye devam ediyoruz. Skor tabelasında geride olduğumuzda oyun olarak çok etkileniyoruz" yorumunu yaptı.

Açıklama yapmak için sezon sonunu işaret eden Fatih Terim sözlerini şöyle tamamladı: "Bazı şeyler gördük, ama önce Olympiakos ile maçımız var, sonra da Aris ile finalimiz var. Bu sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek."