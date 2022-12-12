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Rachid Ghezzal'dan şampiyonluk sözleri. ''Şampiyonluk için en büyük aday biziz''

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 14:44
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''Şampiyonluk için en büyük aday biziz'' Rachid Ghezzal'dan şampiyonluk sözleri

Rachid Ghezzal'dan şampiyonluk sözleri. ''Şampiyonluk için en büyük aday biziz''
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Beşiktaş'ta sakat olmasına rağmen Antalya kampına götürülen ve tedavisine burada devam edilen Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN EN BÜYÜK ADAY BİZİZ"
Cezayirli futbolcu, güzel bir sezon geçtiğinin altını çizerek "Çekişmeli bir sezon oluyor. Tabii ki bu ligin kalitesi açısından çok önemli. Biz de iddiamızı göstermeye devam edeceğiz. Zaman zaman şanssızlık yaşadık ancak şampiyonluk için en büyük aday yine Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA MESAJ
Siyah-beyazlı yıldız, tedavisinin iyiye gittiğini de bildirerek sahaya çıkmayı iple çektiğini sözlerine ekledi. Tecrübeli futbolcu, taraftarlara da mesaj gönderip "Onları çok özledim. Desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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