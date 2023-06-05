Şampiyonluk kupası Galatasaraylı futbolcuların ellerinde yükseldi. Ali Sami Yen yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'de 36 hafta sonrasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bugün Fenerbahçe'yi de derbide mağlup ederek çifte sevinç yaşadı.

TFF'DEN KUPA İZNİ ÇIKTI

Deprem dolayısıyla ligden çekilen Hatayspor maçını oynamayacak olan Galatasaray, derbi öncesinde TFF'den kupa kaldırma iznini aldı. Derbi sonrası Galatasaraylı futbolcular, taraftarıyla galibiyeti coşkuyla kutladı. Ardından sahada hemen platform kurularak kutlamalar kapsamında ışık gösterileri yapıldı. Simge Sağın, Kenan Doğulu gibi birçok sanatçı konser verdi.

ICARDİ 'AŞKIN OLAYIM'I SÖYLEDİ

Sezonun yıldızı Mauro Icardi ile Simge Sağın, Arjantinli oyuncu ile özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısını seslendirdi. Daha sonra oyuncular seçtikleri müzikler eşliğinde sahaya çıkarken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sarı-Kırmızlılara 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupasını takdim etti. Kupa, Sarı Kırmızılı futbolcuların elinde yükseldi ve Nef Stadındaki taraftarıyla Galatasaray, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

TFF BAŞKANI YUHALANDI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ismi anons edildiğinde Sarı-Kırmızılı taraftarlar, TFF Başkanını yuhalayarak protesto etti.