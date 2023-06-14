Şampiyonluk kutlamaları yerini silahlı saldırıya bıraktı. Çok sayıda yaralı var

NBA'de Denver Nuggets'in şampiyon olmasının ardından taraftarlar sokağa döküldü. Bu sırada kentin çeşitli bölgelerinde silahlı saldırı gerçekleşmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Şampiyonluk kutlamaları yerini silahlı saldırıya bıraktı. Çok sayıda yaralı var

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Denver Nuggets'ın tarihinde ilk NBA şampiyonluğunu elde etmesinin ardından, taraftarların sokaklara döküldüğü kentte meydana gelen silahlı saldırılarda 11 kişi yaralandı.

9 KİŞİ YARALANDI
Denver Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan ve güncellenen açıklamalara göre, kutlamalar sırasında kentin çeşitli bölgelerde silahlı saldırılar meydana geldi. Market Caddesi 2000. Blok'ta yaşanan ilk silahlı saldırı sonucunda 3'ünün sağlık durumu kritik olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırıyı düzenleyen şüpheli de yaralılar arasında yer aldı.

SORULTURMA BAŞLATILDI
Aynı bölgede ve 16. Cadde'de yaşanan iki ayrı silahlı saldırı sonucunda iki kişinin daha hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumları hakkında yeterli bilgiye henüz ulaşılamadığı ifade edildi. Emniyet yetkilileri, saldırıların karmaşık bir yapısı olduğunu ve olaylar hakkında soruşturma başlatıldığını da vurguladı.

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